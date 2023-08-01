Зараженные ВИЧ в Алматы не являются сотрудниками КНБ - Айжан Есмагамбетова

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Зараженные ВИЧ в Центральной городской клинической больнице Алматы не являются сотрудниками Комитета национальной безопасности РК. Об этом сообщила вице-министр здравоохранения - главный санитарный врач Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Это не сотрудники Комитета национальной безопасности. Хотя я могла на этот вопрос не отвечать, потому что есть закон о персональных данных, о тайне медицинского работника, который предписывает не разглашать никаких данных, в том числе принадлежность к той или иной профессии», - сказала Айжан Есмагамбетова в кулуарах заседания Правительства РК.

Ранее сообщалось, что для определения виновных по факту заражения трех пациентов ВИЧ специальная комиссия направила все материалы расследования в соответствующие органы. На данный момент не определено, кто именно и какие манипуляции проводил.

Айжан Есмагамбетова подчеркнула, что комиссия определила факторы, источник локализован, меры приняты.

«Нулевой пациент был госпитализирован в больницу по основному заболеванию. Сначала он получал лечение в инфекционной больнице, где был протестирован на ВИЧ, тогда результат был отрицательный. Затем он был переведен в Центральную городскую клиническую больницу, там его протестировали снова, и результат на ВИЧ был сомнительный. Через две недели пациента должны были еще раз протестировать, однако он скончался от основного заболевания», - добавила вице-министр.

По ее словам, все три зараженных пациента находились вместе с ним в одно время в реанимации, а секвенирование показало, что у них у всех вирус недавно и он на 100% идентичен.

Напомним, что специалисты Центра СПИД Алматы выявили три случая с ВИЧ-положительным статусом в Центральной городской клинической больнице Алматы (ЦГКБ).

Министр здравоохранения Ажар Гиният позже сообщила, что в Алматы отправлена комиссия по расследованию случаев с ВИЧ-положительным статусом. Позже были озвучены итоги проверки. Главного врача Центральной городской клинической больницы Алматы Наримана Табынбаева отстранили от работы.