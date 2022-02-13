Заражение омикроном может привести к нейроковиду и системным воспалениям - эксперт

МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Заражение штаммом коронавируса «омикрон» может привести к нейроковиду и лонгковиду у взрослых, а также к системным воспалениям у детей. Об этом ТАСС сообщил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев, передает МИА «Казинформ».

«Несмотря на более легкое течение «омикрона», важно понимать: если коронавирус не приводит к пневмонии и ИВЛ, у него могут быть и другие последствия. Перенесенный COVID-19 вне зависимости от штамма может привести к тяжелым поражениям нервной системы - нейроковид и лонгковид также могут наступить и при заражении «омикроном». У детей на его фоне могут развиваться системные воспаления», - сказал он.

Эксперт также отметил, что сейчас наступило лучшее время пройти ревакцинацию для тех, кто этого еще не сделал.

«Пятая волна, волна «омикрона», уже отступает. И сейчас как раз самое время пройти ревакцинацию тем, кто еще этого не сделал. Потому что, как показала практика, это обеспечивает защиту от «омикрона» и коронавируса в целом по крайней мере на первые два-три месяца после введения бустерной дозы», - заявил он.

Штамм коронавируса В.1.1.529, который обозначается греческой буквой «омикрон», обнаружен в 2021 году на юге Африки. По последним данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, омикрон-штамм выявлен в 84 регионах РФ.