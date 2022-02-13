+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -8 °С
Алматы: -1 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Заражение омикроном может привести к нейроковиду и системным воспалениям - эксперт

13 Февраля 2022 22:12
Поделиться:
Заражение омикроном может привести к нейроковиду и системным воспалениям - эксперт

МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Заражение штаммом коронавируса «омикрон» может привести к нейроковиду и лонгковиду у взрослых, а также к системным воспалениям у детей. Об этом ТАСС сообщил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Футбольный турнир в память об умершем от ковида враче прошел в Кокшетау
В Ницце проходит первый за время пандемии карнавал Коронавирус: какие ограничения остаются с 14 февраля в Актобе Более 87 тысяч жителей Костанайской области ревакцинировались

«Несмотря на более легкое течение «омикрона», важно понимать: если коронавирус не приводит к пневмонии и ИВЛ, у него могут быть и другие последствия. Перенесенный COVID-19 вне зависимости от штамма может привести к тяжелым поражениям нервной системы - нейроковид и лонгковид также могут наступить и при заражении «омикроном». У детей на его фоне могут развиваться системные воспаления», - сказал он.

Эксперт также отметил, что сейчас наступило лучшее время пройти ревакцинацию для тех, кто этого еще не сделал.

«Пятая волна, волна «омикрона», уже отступает. И сейчас как раз самое время пройти ревакцинацию тем, кто еще этого не сделал. Потому что, как показала практика, это обеспечивает защиту от «омикрона» и коронавируса в целом по крайней мере на первые два-три месяца после введения бустерной дозы», - заявил он.

Штамм коронавируса В.1.1.529, который обозначается греческой буквой «омикрон», обнаружен в 2021 году на юге Африки. По последним данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, омикрон-штамм выявлен в 84 регионах РФ.


Подписывайтесь на наш канал:

#Россия   #Коронавирус в мире   #Омикрон  
Поделиться:
Новости по теме
Футбольный турнир в память об умершем от ковида враче прошел в Кокшетау
В Ницце проходит первый за время пандемии карнавал
Коронавирус: какие ограничения остаются с 14 февраля в Актобе
Более 87 тысяч жителей Костанайской области ревакцинировались
Популярное
1 Опубликован видеообзор рабочего визита Касым-Жомарта Токаева в Татарстан
2 В жамбылской полиции новые назначения
3 Для меня очень важным является вопрос защиты прав человека - Президент РК
4 Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии, посвященной памяти погибших в январских событиях
5 Мошенники используют популярные программы удаленного доступа для обмана людей - полиция Нур-Султана
6 Еще одного участника ограбления оружейного магазина задержали в Алматы
Читайте также
$386 млн на борьбу с КВИ потратили в прошлом году в Узбекистане
Все ведущие государства вкладываются в развитие мирного атома – Уразгали Сельтеев
Опубликован видеообзор рабочего визита Касым-Жомарта Токаева в Татарстан
В жамбылской полиции новые назначения
Для меня очень важным является вопрос защиты прав человека - Президент РК
Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии, посвященной памяти погибших в январских событиях
Мошенники используют популярные программы удаленного доступа для обмана людей - полиция Нур-Султана
Еще одного участника ограбления оружейного магазина задержали в Алматы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив