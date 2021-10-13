Заражение гриппом и КВИ одновременно: какие могут быть последствия

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Одновременно подхватить грипп и коронавирусную инфекцию теоретически возможно, говорят врачи. Более того, есть риск, что сочетанная инфекция будет развиваться очень тяжело. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала врач-инфекционист городской поликлиники №4 города Алматы Шолпан Ауелбекова.

По словам Шолпан Ауелбековой, сезонный грипп в Алматы проходит стабильно. Зафиксированных случаев больных тяжелой формой гриппа на сегодня нет.

«К сезонному гриппу мы подготовлены. Ежегодно проводятся противоэпидемиологические мероприятия. Одним из направлений при борьбе с гриппом и ОРВИ является вакцинация, которая захватывает определенную категорию населения. По гриппу также достаточно лекарственных препаратов. Каждая поликлиника старается охватить свое население и обновить свой запас по противогриппозным средствам», - рассказала врач.

Как отмечают врачи, если коронавирус объединится с гриппом, последствия могут быть не очень хорошие.

«В механизме коронавируса отмечают мультиваскулярный синдром, проходящий с нарушением регуляции иммунного ответа. Совмещение этих инфекций может вызвать последствия для пациента», - пояснила она.

Кроме того, спикер остановилась на том, как отличить грипп от коронавируса.

«Наличие гриппа выявляется обычно в декабре - феврале. На ранних стадиях эти заболевания очень схожи. Оба вируса передаются воздушно-капельным и контактно-бытовым путем. Однако коронавирус протекает тяжелее, чем обычный грипп. Процент осложнений в этом заболевании больше», - сказала она.

Поэтому врачи рекомендуют заботиться о своём здоровье и соблюдать все санитарные меры во избежание заражения.

«Необходимо строго соблюдать масочный режим, придерживаться социальной дистанции. Чаще мыть руки и пользоваться антисептиками. И, конечно же, иммунопрофилактикой в том и другом случае является вакцинация», - подытожила врач.