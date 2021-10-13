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    21:29, 12 Октябрь 2021 | GMT +6

    Заражение гриппом и КВИ одновременно: какие могут быть последствия

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Одновременно подхватить грипп и коронавирусную инфекцию теоретически возможно, говорят врачи. Более того, есть риск, что сочетанная инфекция будет развиваться очень тяжело. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала врач-инфекционист городской поликлиники №4 города Алматы Шолпан Ауелбекова.

    По словам Шолпан Ауелбековой, сезонный грипп в Алматы проходит стабильно. Зафиксированных случаев больных тяжелой формой гриппа на сегодня нет.

    «К сезонному гриппу мы подготовлены. Ежегодно проводятся противоэпидемиологические мероприятия. Одним из направлений при борьбе с гриппом и ОРВИ является вакцинация, которая захватывает определенную категорию населения. По гриппу также достаточно лекарственных препаратов. Каждая поликлиника старается охватить свое население и обновить свой запас по противогриппозным средствам», - рассказала врач.

    Как отмечают врачи, если коронавирус объединится с гриппом, последствия могут быть не очень хорошие.

    «В механизме коронавируса отмечают мультиваскулярный синдром, проходящий с нарушением регуляции иммунного ответа. Совмещение этих инфекций может вызвать последствия для пациента», - пояснила она.

    Кроме того, спикер остановилась на том, как отличить грипп от коронавируса.

    «Наличие гриппа выявляется обычно в декабре - феврале. На ранних стадиях эти заболевания очень схожи. Оба вируса передаются воздушно-капельным и контактно-бытовым путем. Однако коронавирус протекает тяжелее, чем обычный грипп. Процент осложнений в этом заболевании больше», - сказала она.

    Поэтому врачи рекомендуют заботиться о своём здоровье и соблюдать все санитарные меры во избежание заражения.

    «Необходимо строго соблюдать масочный режим, придерживаться социальной дистанции. Чаще мыть руки и пользоваться антисептиками. И, конечно же, иммунопрофилактикой в том и другом случае является вакцинация», - подытожила врач.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Минздрав РК
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