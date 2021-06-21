Заражение диких уток птичьим гриппом зарегистрировали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Айыртауском районе Северо-Казахстанской области подтвердился птичий грипп у диких уток, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Погибшую птицу обнаружили местные жители. Сотрудники ветеринарной службы отобрали биоматериал для проведения анализа и установления причины гибели птицы.

В управлении ветеринарии сообщили, что согласно полученному протоколу исследования, проведенного в городе Нур-Султане, у погибших уток был птичий грипп.

Фактов заражения домашней птицы в этом районе не зарегистрировали. Проводится вакцинация поголовья в населенных пунктах, расположенных у водоема. Уже вакцинировали более 5,7 тысячи голов птицы.

Ситуацию контролируют ветврачи и заинтересованные ведомства, поддерживается связь с местными жителями. Других фактов падежа диких птиц не было.

Напомним, осенью прошлого года в регионе бушевал птичий грипп на домашних подворьях и птицефабриках. Птицефабрики буквально недавно начали наращивать объемы производства яиц.