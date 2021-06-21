Заражение диких уток птичьим гриппом зарегистрировали в СКО
Погибшую птицу обнаружили местные жители. Сотрудники ветеринарной службы отобрали биоматериал для проведения анализа и установления причины гибели птицы.
В управлении ветеринарии сообщили, что согласно полученному протоколу исследования, проведенного в городе Нур-Султане, у погибших уток был птичий грипп.
Фактов заражения домашней птицы в этом районе не зарегистрировали. Проводится вакцинация поголовья в населенных пунктах, расположенных у водоема. Уже вакцинировали более 5,7 тысячи голов птицы.
Ситуацию контролируют ветврачи и заинтересованные ведомства, поддерживается связь с местными жителями. Других фактов падежа диких птиц не было.
Напомним, осенью прошлого года в регионе бушевал птичий грипп на домашних подворьях и птицефабриках. Птицефабрики буквально недавно начали наращивать объемы производства яиц.