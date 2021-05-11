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    16:55, 11 Май 2021 | GMT +6

    Заранее скачать приложение Ashyq попросили пассажиров в столичном аэропорту

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В международном аэропорту Нурсултан Назарбаев попросили вылетающих пассажиров заранее узнать свой статус, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С завтрашнего дня - полноценный запуск проекта Ashyq в международном аэропорту Нурсултан Назарбаев. Мы бы хотели предупредить всех пассажиров (кто вылетает) о том, что необходимо заранее до приезда в аэропорт скачать приложение и проверить свой статус. В здание терминала пассажиры с «желтым» и «красным» статусами допущены не будут. Вопросы по возврату средств в случае недопуска к рейсу следует направить в авиакомпанию», - сообщил пресс-секретарь международного аэропорта Нурсултан Назарбаев Анвар Шалекенов.

    В аэропорту отметили, что информация в приложении Ashyq поступает за счет интеграции с общей базой Министерства здравоохранения и определяет статус пассажира: не является ли он носителем вируса в данный момент.

    В аэропорту предупреждают: чтобы не создавать давки, следует заранее установить приложение и узнать свой статус заранее.

    «У сотрудников аэропорта на входе в здание воздушной гавани есть планшеты. Те пассажиры, которые не имеют смартфонов, могут забить свой ИИН через планшет сотрудников и узнать свой статус. Что касается иностранных пассажиров, которые не имеют ИИН, они могут проверить свой статус через номер своего паспорта в планшете сотрудников аэропорта», - отметил А. Шалекенов.

    Напомним, с 12 мая планируется полноценный запуск проекта Ashyq в столичном международном аэропорту.


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