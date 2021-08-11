Заранее приобрести уголь призвал население аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области местные власти призывают население вовремя запастись углем на предстоящий отопительный сезон, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании акимата и.о. руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Бахыт Ильясов сообщил, что на отопительный сезон бюджетным организациям необходимо 144 тысячи тонн угля. В районы уже завезли 94 тысячи тонн. В трех районах – Айыртауском, Уалихановском и Мамлютском - поставки пока оставляют желать лучшего.

«Потребность для населения – 391 тысяча тонн угля. По данным на 10 августа, заготовили североказахстанцы 258 тысяч тонн. Акимам районов нужно проводить работу с населением, разъяснять. Цены на уголь остались на прежнем уровне», - сказал Б. Ильясов.

Аким области Кумар Аксакалов буквально призвал жителей региона заранее приобрести уголь, чтобы не создавать искусственного ажиотажа в начале отопительного сезона. Акимам районов поручил контролировать обеспечение углем «в ручном режиме».

«Должны четко представлять, какие затраты ложатся на поставщиков. Мы уже это проходили года два назад, когда считали конкретные затраты. Нужно следить, чтобы не было накруток. Если видим, что такое есть, то все госорганы, которые обязаны смотреть и контролировать ценообразование, должны подключиться, чтобы все накрутки убрать», - подчеркнул К.Аксакалов.

На популярных сайтах объявлений предлагают каражаринский уголь по цене 14,5 тысячи тенге за тонну, шубаркульский – 14,8 тысячи тенге, майкубинский – 12,8 тысячи тенге, экибастузский – 10,8 тысячи тенге.