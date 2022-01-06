Заранее прибывать на вокзалы попросили пассажиров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель председателя АО «НК» «Қазақстан темір жолы» Канат Альмагамбетов обратился к пассажирам поездов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Учитывая сегодняшнюю ситуацию, начальниками поездов на местах, начальниками вокзалов, другими работниками железной дороги проводится разъяснительная работа. Хотелось бы попросить пассажиров воздержаться в этот период от поездок, учитывая ситуацию», - сказал Канат Альмагамбетов в ходе брифинга в СЦК.

Он также напомнил, что возврат проездных билетов будет производиться без удержания, с выплатой полной стоимости в период действия чрезвычайного положения.

«Также хотелось бы дать разъяснение о том, что те пассажиры, у которых есть только нераспечатанные билеты только на смартфонах, могут не беспокоиться. У нас сейчас у проводников, начальников поездов есть списки по предварительно проданным билетам. Конечно, желательно заблаговременно подходить на вокзалы», - обратился первый зампредседателя компании.

«В связи с введением комендантских часов по городу Алматы, Нур-Султану сегодня ночью мы совместно с акиматами отработали технологию работы в этот период. На сегодня никаких жалоб за работу в ночные часы не было. Просьба пассажирам иметь всегда при себе проездные билеты и удостоверение личности. Просьба по возможности пораньше подъезжать на вокзалы. Все вокзалы работают в штатном режиме. В принципе, наши железнодорожники показывают высокую организованность, сознательность. На всех рабочих местах есть работники, работа идет в штатном режиме. Считаем, что железные дороги, как и всегда, будут обеспечивать бесперебойную работу», - заявил Канат Альмагамбетов.