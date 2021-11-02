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    14:14, 02 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Заранее планировать дальние поездки призвали водителей костанайские полицейские

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Департамент полиции Костанайской области в сложившихся неблагоприятных погодных условиях обратился с рекомендациями к автомобилистам, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Из-за изменений погодных условий, которые неблагоприятно влияют на движение транспортных средств и приводят к дорожно-транспортным происшествиям, водителям следует быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию между автомобилями и заранее планировать дальние поездки.

    «В регионе наблюдаются осадки в виде снега, дождя, ожидаются заморозки, гололед и туман, порывистый ветер. В этой связи Департамент полиции Костанайской области обращается ко всем участникам дорожного движения, в частности, к водителям транспортных средств, соблюдать правила дорожного движения, а также нормы безопасности, внимательно относится к техническому состоянию автомобиля, быть внимательными при появлении пешеходов на проезжей части. Пешеходам также необходимо быть предельно осторожными, переходя дорогу. Переходите дорогу лишь в установленных местах, оцените расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедитесь, что переход будет для вас безопасен, будьте предельно осторожны при движении по обочинам дорог», - рекомендации в ведомстве.

    Стражи порядка настоятельно рекомендуют водителям и пешеходам неукоснительно соблюдать ПДД, ведь от этого зависят жизнь и здоровье.


    Теги:
    Костанайская область Транспорт Безопасность
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