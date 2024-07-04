— 3 июля с 22:00 до 02:00 часов запланировано проведение работ по обновлению сервиса. В связи с этим временно будут недоступны наш официальный сайт qaj.kz, а также личный кабинет для физических и юридических лиц на сайте kaztoll.kz. Также информируем вас о том, что в указанное время не будет доступа к платежным системам, поэтому просим вас заблаговременно провести оплату за проезд по платным дорогам, — говорится в сообщении «КазАвтоЖола».