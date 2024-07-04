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    23:50, 03 Июль 2024 | GMT +6

    Заранее оплатить проезд по платным дорогам — КазАвтоЖол предупредил об отключении сайта

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    Фото: Александр Павский / Kazinform

    В компании «КазАвтоЖол» предупредили об отключении сайта и платежных систем, из-за технического обслуживания, передает агентство Kazinform.

    — 3 июля с 22:00 до 02:00 часов запланировано проведение работ по обновлению сервиса. В связи с этим временно будут недоступны наш официальный сайт qaj.kz, а также личный кабинет для физических и юридических лиц на сайте kaztoll.kz. Также информируем вас о том, что в указанное время не будет доступа к платежным системам, поэтому просим вас заблаговременно провести оплату за проезд по платным дорогам, — говорится в сообщении «КазАвтоЖола».

    Теги:
    Дороги КазАвтоЖол Интернет Транспорт Авто
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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