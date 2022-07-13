13 Июля 2022 19:40

Заработную плату спортивным судьям повысили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Повышение заработной платы пройдет поэтапно в рамках проекта с 2022 по 2024 годы, базовый должностной оклад судей повысят от 10 до 100%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

«Данные меры станут толчком для поднятия мотивации у спортивных судей , а также задаст новый импульс спорту страны. Основной целью является повышение престижа судейской профессии, а также качества спортивных соревнований. Уверен, что таким образом мы повысим спрос на данную профессию и увеличим круг арбитров, которые будут справедливо судить», - отметил министр Даурен Абаев.

Решением об оплате труда, которая оставалась без изменений с 1994 года, судьи остались довольны.

«Нас данное решение обрадовало. На чемпионатах страны мы работаем до поздней ночи. За соревнования, которые проходят в течение недели нам оплачивали несколько тысяч тенге, которые нужно было еще распределить на проживание и питание. Не секрет, что бывают случаи, когда судьи узнают о незначительной оплате, отказываются участвовать в соревнованиях. Более того, кроме судейства, есть еще мандатная комиссия, протоколы, проверка документов, оценка», - сказал председатель судейской коллегии РК, судья IBA международной категории Кайрат Жаманкулов.

По новому постановлению изменится базовый должностной оклад судей международной категории с 2654,6 тенге до 17697 тенге, национальных судей по спорту высшей категории с 2123,6 тенге до 15927 тенге, национальных судей по спорту с 1769,7 тенге до 14158 тенге, судей по спорту 1 категории с 1415,8 тенге до 12388 тенге, судей по спорту с 1238,8 тенге до 10618 тенге.

Ранее сообщалось, что казахстанским призерам Олимпийских игр и чемпионатов мира увеличили пожизненные ежемесячные выплаты в четыре раза.