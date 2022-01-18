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Заработную плату работникам повысили 195 жамбылских предприятий

18 Января 2022 01:00
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Заработную плату работникам повысили 195 жамбылских предприятий

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Соблюдение трудового законодательства на предприятиях региона обсуждали в Таразе на заседании под председательством главы региона Бердибека Сапарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы акима Жамбылской области, на заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений было рассмотрено соблюдение трудовое законодательство на предприятиях, в организациях и учреждениях, а также как заключаются и реализуются коллективные договоры.

Руководитель управления инспекции труда акимата области Ернар Есиркепов рассказал о работе по выявлению и устранению задолженности по заработной плате на предприятиях региона, по снижению травматизма на рабочих местах.

Коллективные договоры составили 71,4 процента предприятий от общего числа. Жамбылская область по этому показателю занимает третье место в республике.

В соответствии с поручением акима области 195 предприятий повысили заработную плату 24 472 работникам в среднем на 24 процента. В тройку лидеров по этому показателю входят Тараз (30 предприятий), Байзакский район (60), Шуский район (33).

На заседании выступили с отчетами о проделанной работе в сфере трудовых отношений акимы города Тараза и районов, руководители предприятий, заместитель председателя территориального объединения профсоюзов «Профсоюзный центр Жамбылской области» Бактияр Караулов.

«Районные акиматы, инспекция труда, профсоюзы должны более тесно сотрудничать и вместе решать вопросы, касающиеся соблюдения норм трудового законодательства работодателями. Это и выполнение условий коллективных договоров, и создание безопасных условий на рабочих местах, и своевременные выплаты заработной платы. Нужно на постоянной основе изучать обстановку на предприятиях и в трудовых коллективах, своевременно информировать компетентные органы о нарушениях, принимать меры в целях предупреждения трудовых конфликтов, - сказал Бердибек Сапарбаев.

Глава региона также поручил не допускать сокращения рабочих мест, снижения заработной платы и исключить случаи производственного травматизма на предприятиях. Аким области предупредил, что в скором времени заслушает отчеты руководителей крупных предприятий о выполнении обязательств перед работниками.


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#Жамбылская область   #Акимат   #Общество  
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Автор:

Галина Скрипник

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