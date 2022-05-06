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Заработная плата в Жамбылской области выросла почти на четверть
6 Мая 2022 15:24

Заработная плата в Жамбылской области выросла почти на четверть

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Рост заработной платы по итогам первого квартала 2022 года отмечают статистики Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника крупных, средних и малых предприятий, без учета малого предпринимательства, в Жамбылской области в первом квартале 2022 года составила 219 985 тенге. Зарплата возросла по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 24,4%, в реальном выражении – на 13,7%», – пояснили в департаменте статистики Жамбылской области.

По данным ведомства, в первом квартале этого года оплата труда у работников отрасли транспорта и складирования была выше, чем у работников других видов экономической деятельности, составив 283 053 тенге. У работников сельского, лесного и рыбного хозяйства заработная плата составила 45,8% от среднеобластного уровня оплаты труда.

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника крупных и средних предприятий в первом квартале этого года составила 240 204 тенге, увеличившись в номинальном выражении по отношению к этому же периоду 2021 года на 24%, в реальном выражении – на 13,3%.

Данные о среднемесячной заработной плате рассчитываются на основе ежеквартальной статистической отчетности предприятий, уточнили в департаменте. Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника формируется с учетом доплат, надбавок, премий, а также налогов и других удержаний в виде подоходного налога и обязательных пенсионных взносов.

Автор:
Корреспондент

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