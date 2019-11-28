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вчера 22:54
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вчера 19:32
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Заработная плата казахстанских педагогов увеличится на 25 % в 2020 году
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заработная плата педагогов увеличится на 25 %. Об этом заявил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, представляя законопроект «О статусе педагога» на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В рамках поручения Главы государства, данных на августовской конференции, в течение предстоящих четырех лет заработная плата учителей повысится в два раза. Это значит, что со следующего года заработная плата педагогов увеличится на 25 %», - сказал Глава минобразования.
По словам Асхата Аймагамбетова, предусмотрены нормы материальных стимулов, направленных на повышение учителями своей компетенции - это доплаты в двукратном размере за классное руководство и проверку тетрадей; доплаты за педагогическое мастерство; увеличение периода отпуска для всех педагогов до 56 дней; доплаты за наставничество и другие меры.
С целью стимулирования повышения качественного потенциала педагогических работников в школах, предусматривается доплата в размере 10 МРП для лиц, имеющих степень магистра.
Стоит отметить, что нововведения по повышению статуса в рамках законопроектов затронут всех педагогов.
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