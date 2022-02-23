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Заработать на «продаже» несуществующих сертификатов пыталась жительница Тараза

23 Февраля 2022 20:42
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Заработать на «продаже» несуществующих сертификатов пыталась жительница Тараза

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Очередное мошенничество раскрыли жамбылские полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, к полицейским с заявлениями обратились десять женщин, жительниц всех регионов Казахстана.

«Они сообщили, что познакомились через социальные сети с некой девушкой, которая обещала подготовить им сертификаты повышения квалификации. Как только заявительницы отправляли ей деньги, она тут же блокировала их и бесследно пропадала. На сертификаты потерпевшие отдавали различные суммы - от 80 000 до 160 000 тенге», - пояснили в ведомстве.

По данным фактам полицейскими было начато досудебное расследование по статье 190 части 3 УК РК (мошенничество).

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлена и задержана 36-летняя жительница города Тараза. Подозреваемая дала признательные показания.

Назначены необходимые экспертизы, ведется следствие, уточнили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.



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#Жамбылская область   #МВД РК   #Мошенничество  
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Автор:

Галина Скрипник

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