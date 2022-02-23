Заработать на «продаже» несуществующих сертификатов пыталась жительница Тараза

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Очередное мошенничество раскрыли жамбылские полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, к полицейским с заявлениями обратились десять женщин, жительниц всех регионов Казахстана.

«Они сообщили, что познакомились через социальные сети с некой девушкой, которая обещала подготовить им сертификаты повышения квалификации. Как только заявительницы отправляли ей деньги, она тут же блокировала их и бесследно пропадала. На сертификаты потерпевшие отдавали различные суммы - от 80 000 до 160 000 тенге», - пояснили в ведомстве.

По данным фактам полицейскими было начато досудебное расследование по статье 190 части 3 УК РК (мошенничество).

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлена и задержана 36-летняя жительница города Тараза. Подозреваемая дала признательные показания.

Назначены необходимые экспертизы, ведется следствие, уточнили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.



