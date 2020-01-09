Заработал официальный сайт Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Заработал официальный сайт Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка www.finreg.kz, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Указом Президента Республики Казахстан о «О дальнейшем совершенствовании системы государственного управления Республики Казахстан» c 1 января 2020 года начал функционировать новый государственный орган Республики Казахстан – Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.
Агентство является государственным органом, обеспечивающим надлежащий уровень защиты прав и законных интересов потребителей финансовых услуг, содействующим обеспечению стабильности финансовой системы и развитию финансового рынка, осуществляющим государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций, а также иных лиц в пределах компетенции.
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка определено правопреемником прав и обязательств Национального банка РК в соответствии с передаваемыми функциями и полномочиями.
Задачи Агентства:
1) регулирование и развитие финансового рынка, в том числе установление стандартов деятельности финансовых организаций, создание стимулов для улучшения корпоративного управления финансовых организаций;
2) мониторинг финансового рынка и финансовых организаций в целях сохранения устойчивости финансовой системы;
3) сосредоточение ресурсов надзора на областях финансового рынка, наиболее подверженных рискам, с целью поддержания финансовой стабильности;
4) обеспечение надлежащего уровня защиты интересов потребителей финансовых услуг, полноты и доступности информации для потребителей о деятельности финансовых организаций и оказываемых ими финансовых услугах, а также повышения уровня финансовой грамотности и финансовой доступности для населения;
5) иные задачи в соответствии с Законом «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций», другими законами РК и актами Президента РК.
18 декабря 2019 года Указом Президента председателем Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка назначена Мадина Абылкасымова.
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