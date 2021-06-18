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    22:16, 17 Июнь 2021 | GMT +6

    Зара Даркен вышла в полуфинал турнира Ukrainian Junior Open

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    КИЕВ. КАЗИНФОРМ - В украинском городе Ирпень на турнире серии Тennis Еurope первой категории казахстанка борется за титулы в одиночном и парном разряда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    В 1/4 финала наша спортсменка победила представительницу Израиля Сапир Коэн со счетом 6:4, 4:6, 7:6 (7:6). Сегодня во второй половине дня путевку в финал Зара оспорит со второй ракеткой турнира Марией Головиной.

    В соревновании среди дуэтов в 1/2 финала Даркен вместе с Евгенией Зеленской (UKR) сыграет против украинок Вероникой Павленко и Дианой Смолинской.

    «Турнир получается для меня отличным. С первого же круга я почувствовала уверенность в своих силах и показывала хорошую игру. Надеюсь, что смогу в полуфинале показать свой лучший теннис и одержать победы», - сказала Зара Даркен.


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