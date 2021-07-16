Зара Даркен вышла в полуфинал престижного турнира во Франции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – в Париже завершились игры ¼ финала турнира серии «Tennis Europe» первой категории среди юниоров «LA BALLE MIMOSA LOIRE-ATLANTIQUE», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В соревновании участвуют сильнейшие игроки до 14 лет со всего мира. В четвертьфинале наша теннисистка в тяжелой борьбе за 3 часа и 10 минут одолела местную спортсменку Скарлет Херингтон со счетом 5:7, 7:5, 6:0.

Примечательно, что Зара во втором сете проигрывала со счетом 2:5 и француженка имела два матчбола. Но, за счет невероятной воли к победе и характера казахстанка не только отыгралась, но и забрала сет, а в решающей партии не отдала сопернице ни одного гейма. Сегодня в полуфинале Даркен сыграет против Лауры Самсоновой из Чехии.