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    13:09, 16 Июль 2021 | GMT +6

    Зара Даркен вышла в полуфинал престижного турнира во Франции

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – в Париже завершились игры ¼ финала турнира серии «Tennis Europe» первой категории среди юниоров «LA BALLE MIMOSA LOIRE-ATLANTIQUE», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    В соревновании участвуют сильнейшие игроки до 14 лет со всего мира. В четвертьфинале наша теннисистка в тяжелой борьбе за 3 часа и 10 минут одолела местную спортсменку Скарлет Херингтон со счетом 5:7, 7:5, 6:0.

    Примечательно, что Зара во втором сете проигрывала со счетом 2:5 и француженка имела два матчбола. Но, за счет невероятной воли к победе и характера казахстанка не только отыгралась, но и забрала сет, а в решающей партии не отдала сопернице ни одного гейма. Сегодня в полуфинале Даркен сыграет против Лауры Самсоновой из Чехии.


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