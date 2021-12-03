Зара Даркен стала лучшей зарубежной теннисисткой 2021 года среди игроков до 14 лет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Уроженка Актюбинской области получила награду «Зарубежный игрок года» от Европейской теннисной ассоциации (Tennis Europe Tour), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В уходящем году казахстанка завершила сезон в топ-20 и выиграла по одному титулу в одиночном и в парном разрядах, а также добралась до трех финалов.

«Очень рада, что выиграла номинацию. На протяжении года я старалась, выкладывалась на каждом турнире по максимуму. Это высокая оценка. Хочу поблагодарить своих тренеров и, конечно же, Федерацию тенниса Казахстана за большую поддержку и мотивацию. Я вернусь в следующем году более сильной и опытной», - сказала Зара.