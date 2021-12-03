+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 0 °С
Алматы: 4 °С
USD 435.76 EUR 493.41
RUB 5.89 CNY 68.37
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Зара Даркен стала лучшей зарубежной теннисисткой 2021 года среди игроков до 14 лет

3 Декабря 2021 20:51
Поделиться:
Зара Даркен стала лучшей зарубежной теннисисткой 2021 года среди игроков до 14 лет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Уроженка Актюбинской области получила награду «Зарубежный игрок года» от Европейской теннисной ассоциации (Tennis Europe Tour), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Новости по теме
Может ли казахстанский футбол стать продуктом, который будет интересен болельщикам
Казахстанские боксеры узнали позиции в обновленном рейтинге WBA Казахстанские дзюдоисты завоевали восемь медалей чемпионата Азии среди юниоров Казахстан является боксерской страной, и моя обязанность - приехать сюда - глава AIBA

В уходящем году казахстанка завершила сезон в топ-20 и выиграла по одному титулу в одиночном и в парном разрядах, а также добралась до трех финалов.

«Очень рада, что выиграла номинацию. На протяжении года я старалась, выкладывалась на каждом турнире по максимуму. Это высокая оценка. Хочу поблагодарить своих тренеров и, конечно же, Федерацию тенниса Казахстана за большую поддержку и мотивацию. Я вернусь в следующем году более сильной и опытной», - сказала Зара.


Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Теннис  
Поделиться:
Новости по теме
Может ли казахстанский футбол стать продуктом, который будет интересен болельщикам
Казахстанские боксеры узнали позиции в обновленном рейтинге WBA
Казахстанские дзюдоисты завоевали восемь медалей чемпионата Азии среди юниоров
Казахстан является боксерской страной, и моя обязанность - приехать сюда - глава AIBA
Популярное
1 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы
2 В Казахстан из Германии экстрадирован гражданин России, находившийся в международном розыске
3 Экопосты в Алматы: водителей оштрафовали более чем на 24 миллиона тенге
4 Молодую пару сбили на пешеходном переходе в Алматы: погиб парень
5 Наказание за подделку паспортов вакцинации может быть ужесточено – МВД РК
6 Фархат Абдраимов посмертно получил приз за вклад в развитие отечественного кинематографа
Читайте также
«Барыс» после провала с «Динамо» ухудшил свои позиции в борьбе за плей-офф КХЛ
Жанбота Алдабергенова завоевала «серебро» этапа Кубка мира по фристайл-акробатике
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы
В Казахстан из Германии экстрадирован гражданин России, находившийся в международном розыске
Экопосты в Алматы: водителей оштрафовали более чем на 24 миллиона тенге
Молодую пару сбили на пешеходном переходе в Алматы: погиб парень
Наказание за подделку паспортов вакцинации может быть ужесточено – МВД РК
Фархат Абдраимов посмертно получил приз за вклад в развитие отечественного кинематографа
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив