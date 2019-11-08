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Запутать следы пытался виновник смертельного ДТП в Костанайской области

8 Ноября 2019 13:23
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Запутать следы пытался виновник смертельного ДТП в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Благодаря профессиональным навыкам стражам порядка в течение трех дней удалось установить водителя, скрывшегося с места ДТП. Оперативники буквально по крупицам восстанавливали картину произошедшего, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Костанайской области.

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3 ноября 2019 года в 20:18 часов на пульт 102 поступило сообщение о том, что автодороге Костанай - Боровское вблизи поселка Молокановка обнаружен труп мужчины с телесными повреждениями, характерными для полученных при ДТП.

Данный факт зарегистрирован отделом полиции Костанайского района в едином реестре досудебных расследований. Незамедлительно были начаты оперативно-розыскные мероприятия по установлению виновного лица.

Полицейскими установлен погибший мужчина. Им оказался 31-летний житель Северо-Казахстанской области.

В ходе осмотра места происшествия стражами порядка обнаружены скол бампера и повторитель фар белого цвета. Для оперативников это была единственная зацепка при осуществлении поиска.


Для установления виновника ДТП были созданы несколько следственно-оперативных групп из числа опытных сотрудников отдела полиции района и ДП области. Осуществлена проверка записей с аппаратно-программного комплекса «АвтоУраган», отработан ряд возможных очевидцев и свидетелей ДТП.

В результате следственных действий установлен подозреваемый – 23-летний житель Мендыкаринского района. Испугавшись, мужчина обходя камеры фиксации передвижения, оставил автомобиль в Костанае у родственников. Сам же вернулся домой на такси.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 345 Уголовного кодекса «Нарушение правил дорожного движение повлекшее смерть человека».

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Ключевые слова: Костанайская область, ДТП, МВД РК,
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