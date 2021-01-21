Запутать следствие ложными показаниями пытался житель Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Карасайского района Алматинской области раскрыли запутанное дело, где подозреваемый дал показания, сказав, что он тоже является жертвой хулиганов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В своих ложных показаниях он указал, что на них напали 5-6 неизвестных и нанесли ножевые ранения.

«В дежурную часть УП Карасайского района поступило сообщение о том, что в отделение приёмного покоя ЦРБ г. Каскелена были доставлены 27 и 31-летние жители района. Врачи осмотрев поняли, что у обоих имеются колото-резаные раны от ножа, один из пострадавших был в тяжелом состоянии», - сообщил начальник УП Карасайского района, майор полиции Болат Тотыбаев.

В ходе проведения оперативно-розыскных работ стали известны другие обстоятельства дела. Когда сотрудники полиции дали ясную картину, подозреваемый от предъявленной доказательной базы дал признательные показания.

«При просмотре камер видеонаблюдения магазинов, было установлено, что в показаниях пострадавшего имеются разногласия, где при просмотре камер видеонаблюдения они не были в указанных местах, тем самым он дал ложные показания. В ходе дополнительного допроса уже подозреваемого лица, он дал полный расклад в совершении вышеуказанного преступления, мотивом которого явилась бытовая ссора, на почве личных неприязненных отношений. На данный момент 31-летний подозреваемый, водворен в ИВС УП Карасайского района согласно ст.128 УПК РК. В отношении него было возбуждено производство по ст.106. ч.1 УК РК. Иная информация не разглашается в интересах следствия», - пояснил майор полиции Тотыбаев.