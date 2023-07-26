Запустят ли в Астане ночные автобусы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В акимате Астаны не планируют запуск регулярных ночных экспресс-маршрутов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас есть компания CTS, управление транспорта, совместно с которыми мы работаем. Мы смотрим все маршруты, которые обслуживаем, а также пассажиропоток. На сегодня запуск ночных маршрутов не считаем целесообразным, поскольку они не будут рентабельными, не будет пассажиропотока, и также это может привести к убыткам», - сообщил председатель правления «Автобусного парка 1» Медет Шакаев во время пресс-конференции в Службе коммуникаций Астаны, отвечая на вопросы журналистов.

Напомним, в 2017 году в Астане было приостановлено движение ночных экспресс-маршрутов 200, 201 по причине невостребованности, низкого пассажиропотока.

При этом в прошлом году в период священного для мусульман месяца Рамазан в столице курсировали бесплатные автобусы в ночное время.