Запустить трамваи вместо ЛРТ предлагает молодой архитектор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – После поручения Президента о принятии оптимальных решений касательно судьбы проекта ЛРТ (легкорельсового транспорта) отечественные архитекторы и урбанисты предлагают разные идеи. Молодой архитектор, житель столицы Амир Абилов поделился с корреспондентом МИА «Казинформ» идеей о запуске трамваев вместо ЛРТ.

Амир Абилов работает в частной проектной компании, делает рабочие чертежи для разных объектов. Имеет небольшой стаж – около трех-четырех лет, однако около пяти объектов, над которыми работал Амир, уже построены в районе левого берега. В свободное время молодой архитектор слушает влоги блогеров-урбанистов, интересуется географией, историей и геополитикой.

«Изначально мечтал запустить в столице метро глубокого заложения. Это моя детская мечта. Поскольку это малореализуемая идея, подумал, что можно запустить трамваи. Это обойдется дешевле, чем метро, и еще дешевле, чем ЛРТ. Трамваи – универсальный транспорт, вся Европа возвращается к нему. В 20-х годах ХХ века был пик развития трамваев. После Второй мировой войны их популярность пошла на спад, началась автомобилизация: люди приобретали автомобили, расширялись дороги. Ближе к 90-м годам европейцы поняли, что трамваи нужно возвращать, автомобилизация – не выход, расширение дорог тоже не помогает. Нужно пересаживать людей на общественный транспорт, создать удобные линии, чтобы люди отдавали предпочтение автобусам, а не автомобилям. Это улучшит экологию города, уменьшатся парниковые газы. В целом, у этого вида транспорта много плюсов», - отметил молодой архитектор.

По словам Амира, широкие улицы столицы словно созданы для движения трамваев.

«Я спроектировал сети по главным улицам столицы для движения трамваев. Этот проект можно реализовать поэтапно: от новой мечети до ЭКСПО, вдоль Кабанбай батыра на север, через мост на микрорайон Самал, дальше на проспект Республики, улицу Гете, до района вокзала. Это будет первой веткой. Можно поработать над этой веткой и посмотреть, как будет двигаться транспорт. Поэтапно можно будет наращивать сети. Раньше, когда ЛРТ строился, я предлагал идею, как его расширить, соединить с правым берегом. То есть, я предлагаю поэтапное развитие трамваев. Думаю, не нужно торопиться», - считает молодой архитектор.

За основу своего проекта Амир взял трамвайную систему Западной Европы.

«В Париже в 2007 году выстроили новую трамвайную систему. В Марселе тоже неплохая трамвайная система. Сейчас в Европе происходит трамвайный ренессанс - этап возрождения», - добавил он.

В ходе беседы Амир Абилов поделился мнением о том, какие объекты необходимы нашему городу.

«Мне кажется, в нашем городе не хватает школ, потому что растет количество жилых домов, а общественных объектов не хватает. Думаю, нужно создавать больше общественного транспорта, досуговых центров. Я пользуюсь услугами своего родного города, поэтому хочется сделать инфраструктуру города лучше», - заключил Амир Абилов.



