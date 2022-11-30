Запустить скоростные поезда в Алматы предлагает депутат

30 Ноября 2022, 15:17

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстан занимает 20-е место из 221 страны по выбросу углекислого газа в окружающую среду. А на душу населения находится в первой десятке. Об этом заявил депутат Мажилиса Закиржан Кузиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Алматы ежедневно курсирует более 700 тыс. автомобилей. По данным Бюро национальной статистики, в городе официально зарегистрировано 508 тыс. автомобилей, за его пределами около 250 тыс. автомобилей въезжают из близлежащих районов и сел. Это сведения, которые не меняются на протяжении последних 10-15 лет. В Алматы в будние дни буквально шагу негде ступить из-за большого количества автотранспорта. Поскольку многие приезжают работать, весь день проезжая часть превращается в парковку, что затрудняет движение автотранспорта», - сказал Закиржан Кузиев, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании Палаты.

Мажилисмен продолжил, что по сей день остается нерешенным вопрос пробок по направлению Қонаева, Талгара, верхнего и нижнего Каскелена во время утреннего и вечернего «часов-пик». Выхлопные газы автотранспорта являются основной причиной загрязнения алматинского воздуха. Урбанисты бьют тревогу, что город не может принимать 700 тыс. автомобилей в сутки.

Согласно простой арифметике, каждый въезжающий в город автомобиль привозит по четыре человека, помимо жителей самого города, в сутки в город въезжает и выезжает около 1 млн человек. Это значительная нагрузка для инфраструктуры и рынка труда города. Алматы занимает пятое место среди 100 городов мира с плохой экологией. В прошлом году «Казгидромет» установил, что в Алматы предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ превышает в 367 раз.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, посетивший 16 ноября текущего года город Алматы с рабочим визитом, с досадой отметил проблемы транспортной инфраструктуры и экологии города. Президент акцентировал внимание на вопросах использования современного общественного транспорта, направленного на улучшение качества жизни населения, в том числе метро, LRT, BRT и запуск электропоезда сообщением Каскелен, Қонаев, Талгар.

«Здесь возникают следующие вопросы: Первое. Почему за эти тридцать лет Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК и акимат города Алматы не смогли решить этот вопрос? Теперь же, какие конкретно имеются планы по поручениям, данным Президентом? Что мешает запустить электропоезда в радиусе 100 километров в районные центры вблизи Алматы? Второе. В Алматы концентрация загрязнения достигла 500 микрограммов на кубический метр. В 15 раз выше стандарта Всемирной организации здравоохранения. Она встречается в бензоле, алкилбензоле, фенолах и бензине автомобилей. В городе объем загрязняющих отходов, распространяемых в окружающую среду, не ниже 135 тыс. тонн в год. Население хочет знать, какие конкретно меры предпримет Министерство экологии, геологии и природных ресурсов дабы предотвратить эту катастрофу», - подчеркнул Закиржан Кузиев.

В-третьих, как отметил депутат, власти Алматы должны признать загрязнение воздуха главной проблемой в городе. Экоактивисты утверждают, что правдивые статистические данные не разглашаются. В настоящее время нет системы информирования населения об опасном уровне загрязнения.

«Мы считаем, что информация о качестве воздуха должна предоставляться населению ежедневно вместе с данными о погоде. Четвертое. Сегодня на территории города 3 тыс. домов не газифицированы. Помимо этого, в сторону Каскелена, Талгара очень много домов, которые топят печь. Если ветер дует с этого направления, дым распространяется по Алматы. Стоимость газификации пригородных сел высокая. Средняя цена для потребителя 350-500 тыс. тенге. В этой связи, какую именно помощь может оказать акимат Алматинской области потребителям?» - добавил Закиржан Кузиев.

По словами мажилисмена, уже доказано, что основным загрязнителем воздушного бассейна города Алматы является автотранспорт, который рассеивают 65 % вредных веществ, содержащихся в атмосфере. Проблему вредных отходов, поступающих от автомобилей, нужно решать незамедлительно. Следует признать, что и экологический мониторинг, проводимый в Казахстане с выделением огромных средств, и посты экологического контроля, строящиеся за счет бюджета, количество которых сейчас в Алматы достигло 19, и штрафы, налагаемые на водителей, не решают проблему.

«Считаем, что теперь нужны новые инициативы и системная работа. Кто мешает нам создать и запустить скоростные поезда, как в соседнем Узбекистане, России и Китае? Такие поезда курсируют между Ташкентом и Самаркандом со скоростью 250 километров в час, преодолевают четыреста километров за два часа. Скоростной поезд по маршруту Пекин-Шанхай курсирует со скоростью 350 километров в час, поезд Москва-Санкт-Петербург – со скоростью 240 километров в час. А скорость недавно запущенной электрички по направлению Алматы-Қонаев невольно вызывает смех. На преодоление всего 65 километров уходит 2 часа. А на машине можно доехать за 30-40 минут. Делайте из этого выводы сами», - заключил Закиржан Кузиев.