Запустить программу ликвидации цифровой безграмотности предложил Саясат Нурбек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель образовательных проектов BTSDigital Саясат Нурбек высказал свое мнение касательно проблемв системе образования Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ближайшие десятилетия произойдут самые большие, критические изменения в сфере образования. Есть много факторов, огромное количество исследований написано по этому поводу. Назрело проведение национального форсайта (экспертная оценка перспектив и долгосрочное прогнозирование развития - ред.) по развитию образовательной среды. Нам нужно четко определиться в ближайшие 5-10 лет, какие будут контуры, приоритеты образовательной модели, которые мы будем выстраивать», - заявил Саясат Нурбек в ходе третьего заседания Национального совета общественного доверия.

Он также отметил вопрос цифрового неравенства в обществе.

«Начинается новое социальное неравенство, которое если раньше проявлялось по доходам, по происхождению, то сейчас вопрос касается цифровой грамотности. Удивительный исторический факт - ровно 100 лет назад в 1919 году был принят Декрет «О ликвидации безграмотности среди населения». Сейчас настала пора запускать массовую программу ликвидации цифровой безграмотности», - сказал С. Нурбек.

Вместе с тем, руководитель образовательных проектов BTSDigital предложил свои рекомендации по развитию дошкольного и среднего образования.

«Мы обеспечили массовый, количественный охват дошкольным образованием. Но сейчас назрела пора качественно поднять вопрос о лицензировании дошкольных организаций. Это повысит качество предоставляемых услуг. В целом, нужно разработать Министерству образования и науки цельную комплексную модель по школьному образованию и подготовке. По среднему образованию сейчас не хватает национальной онлайн-платформы, на которой все учителя, ученики дошкольных, школьных организаций могли бы полноценно проводить уроки со всеми компонентами оценки, тестирования, проведения уроков», - отметил Саясат Нурбек.

Напомним, в онлайн-формате состоялось третье заседание Национального совета общественного доверия началось под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева. По предложению членов Нацсовета, повестка предстоящего заседания посвящена развитию человеческого капитала, в частности вопросам развития сферы образования.