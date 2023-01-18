Запустить изготовление спутников зондирования Земли призывают в Мажилисе

18 Января 2023, 14:42

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Екатерина Смышляева напомнила о проблеме устаревающих спутников зондирования Земли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ближайшее время наша казахстанская система уже не сможет справляться с этими задачами, и мы рискуем вернуться к ручному управлению недрами. Именно такой подход и способствовал незаконным захватам земель, породил множество всевозможных кривых схем латифундистов, работавших не в пользу народа. Или, что еще хуже, отдать зондирование нашей земли на откуп иностранным спутниковым группировкам», - сказала Екатерина Смышляева в своем депзапросе на пленарном заседании Мажилиса.

Согласно техническим параметрам сроки активного существования спутников «KazEOSat-1» и «KazEOSat-2» завершены в 2021 году. Ввиду отсутствия замены эксплуатация вынужденно продлена до конца 2023 года.

«За это время аппараты должны быть замещены. При этом с 2020 года проект «Создание группировки спутников среднего разрешения KazEOSat-MR» для замены действующего спутника «KazEOSat-2» «застрял» на этапе прохождения экономической экспертизы в Министерстве национальной экономики. 4 раза документы официально вносились на рассмотрение, неоднократно это происходило в рабочем порядке. Однако ТЭО возвращалось на доработку по самым разным причинам – то цена не соответствует плану, то окупаемость ставится под сомнение. При этом разработчики, к слову, наши отечественные конструкторы, ради красивого «бизнес-плана» уже пошли на то, чтобы снизить стоимость и, соответственно, качественные характеристики аппаратов в два раза», - отметила депутат.

Но и это не помогло, по ее словам – проект снова возвращен на доработку.

«Подобный исключительно «рыночный» и глубоко «бюрократический» подход ставит под угрозу жизнеобеспечение всей системы дистанционного зондирования и цифровизации отраслей экономики в рамках космического мониторинга, наполнения и актуализации созданных платформ и геосервисов. Кроме того, отсутствие честных пространственных данных серьезно осложнит и замедлит реформы Главы государства и дальнейшую работу партии АМАНАТ по восстановлению справедливости и возврату земель людям», - добавила Е. Смышляева.

В связи с этим депутат призвала Правительство срочно решить вопросы межведомственного недопонимания:

ответственным за планирование государственным органам в приоритетном порядке - рассмотреть вышеуказанные проекты и не допускать снижение качества проекта в угоду его удешевления.

администраторам системы космомониторинга - начать работу по изготовлению спутников дистанционного зондирования земли для непрерывного обеспечения рабочего состояния Казахстанской спутниковой группировки.

ФОТО : GHARYSH.KZ