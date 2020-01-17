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13:12
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Запустить ежедневные авиарейсы в Алматы намерены в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в прошлом году услугами авиаперевозок воспользовались около 39 тыс. человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По словам руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Владимира Балахонцева, пассажиров стало почти в два раза больше, чем в 2018 году. Сейчас из аэропорта Петропавловска летают самолеты в Нур-Султан, Алматы и Шымкент. Рейсы осуществляются два раза в неделю.
«Достигнута предварительная договорённость с авиакомпанией FlyArystan об открытии коммерческого авиарейса на город Алматы на ежедневной основе и возобновление авиарейса Петропавловск – Шарм-эш-Шейх со второго квартала», - сообщил В. Балахонцев.
В сфере железнодорожных перевозок для сохранения пригородных маршрутов Петропавловск - Исилькуль и Петропавловск - Петухово в этом году выделили 750 млн тенге - на 150 млн тенге больше, нежели в 2019-ом. В. Балахонцев объяснил увеличение затрат изменением требований со стороны АО «НК «Қазақстан темір жолы».
На транспортное сообщение в этом году выделили дополнительно 200 млн тенге. Эти средства пойдут на субсидирование восьми существующих и открытие трех новых маршрутов. В целом, регулярным пассажирским автомобильным сообщением охвачено 482 сельских населенных пункта из 491.
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