5 Мая 2022 18:03

Запустить четыре проекта по производству мебели планируют в РК в 2023 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В следующем году планируется ввод четырех крупных проектов по производству мебели. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

На сегодня предприятия ведут строительно-монтажные работы, продолжается работа по закупке необходимого оборудования. До 2025 года планируется реализация еще 12 проектов мебельной и деревообрабатывающей промышленности.

По итогам I квартала этого года объем производства мебельной продукции составил 16,4 млрд тенге. При этом наибольший рост наблюдается в производстве мебели для сидения с металлическим каркасом - на 6%, деревянной офисной мебели - на 30,4%, кухонной мебели - на 33,5%, а также деревянной мебели для спальни - на 2,2%.

«Сектор производства мебели динамично развивается, появляются новые предприятия. Таким образом, растет конкурентоспособность на отечественном рынке. В стране идет активное строительство жилья. Это значит, что увеличивается и потребность в мебели», – считают специалисты отрасли.

В 2022 году ожидается ввод в эксплуатацию двух проектов в Северо-Казахстанской области по выпуску сырьевых компонентов для мебельной промышленности. ТОО «Сапа Инвест Плюс» планирует запустить производство древесно-стружечных плит, в том числе ламинированных в объеме 30 тыс.м.3. Северный фанерный комбинат намерен выпускать до 50 тыс.м.3 ДСП из березы с последующим его ламинированием.

Продукция отечественной мебельной промышленности имеет спрос и в соседних странах. Так, с начала года мебельная продукция экспортирована в Кыргызстан, Узбекистан, Германию. Спросом пользуются такие товары, как мебель из пластмассы, прочая металлическая мебель, мебель деревянная для спальни и другие.