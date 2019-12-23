Запустить 14 проектов на 24,1 млрд тенге планируют в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Ход пуско-наладочных работ на проектах индустриальной зоны проинспектировал аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Общая площадь территории индустриальной зоны Алматы составляет 490 га, из них под проекты отведено 326 га. На сегодня для реализации инвестиционных проектов распределено 212 га. Резидентами являются 43 компании, из них 9 с иностранным участием.

Аким города Бакытжан Сагинтаев, ознакомившись с ходом пуско-наладочных работ и процессом выпуска продукции, отметил важность реализуемых проектов для экономики мегаполиса. По его словам, потенциал индустриальной зоны позволяет создавать здесь новые производства по выпуску востребованной конкурентоспособной продукции. Главным требованием является экологичность производства, энергоэффективность, применение современных технологий и высокий уровень цифровизации производственных процессов.

В этомм году в индустриальной зоне реализуется восемь новых проектов. Так, в июле запущен завод по производству скотча и стрейч-пленки ТОО KazTigerTape, проектной мощностью 1250 тонн продукции в год. Стоимость проекта — 382 млн тенге, создано 50 рабочих мест.

В ноябре запущено два завода. Первый по производству полимерных изделий ТОО ASSET мощностью 315 км труб. Создано 50 рабочих мест. Объем инвестиций — 421,5 млн тенге. Также стартовала работа завода по производству оборудования тепло-,водоснабжения ТОО «ЭНКО» проектной мощностью 23 800 изделий в год. Стоимость проекта — 800 млн тенге, создано 64 рабочих места.

В индустриальной зоне ведется пуско-наладочная работа и тестовый выпуск первой продукции на пяти заводах, где будет создано более 1300 рабочих мест. В том числе завод по производству стальных сварных труб большого диаметра ТОО «Эйжа Стил Пайп Корпорэйшн».

Проектная мощность — 100 тысяч тонн трубной продукции в год, с созданием 304 рабочих мест.

На заводе ТОО «Техновид» налажен выпуск энергоэффективных фасадов. Здесь создается 80 рабочих мест. Проектная мощность — 520 тысяч кв.м. архитектурных фасадов в год.

Одним из самых ожидаемых является строительство завода по выпуску легковых автомобилей ТОО Hyundai Trans Kazakhstan. Проектная мощность завода — 45 тысяч автомобилей в год. Здесь будет создано 700 рабочих мест. Первая очередь по крупноузловой сборке уже сдается в эксплуатацию. В ближайшее время здесь будет выпущен первый тестовый автомобиль. В следующем году будет сдана вторая очередь, где локализация производства составит порядка 50%.

На другом производстве, ТОО «МПЗ Бижан» будут выпускать мясные изделия и полуфабрикаты. Мощность завода — 3,5 тонны в год. Здесь будет создано 250 рабочих мест.

ТОО «Алмерек» запускает завод по производству изделий медицинского назначения одноразового применения, проектной мощностью 29 млн штук изделий. Здесь будет создано 50 рабочих мест.

В 2020 году в индустриальной зоне планируется запуск 14 проектов на сумму 24,1 млрд тенге с созданием порядка 1400 рабочих мест.