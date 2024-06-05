Впервые из Семея отправился пассажирский поезд по маршруту Семей — Достык в курортную зону озера Алаколь, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат области Абай.

Поезд отправляется каждые два дня по нечетным числам и вмещает в себя одновременно 354 пассажира. Время в пути 16 часов 40 минут.

Полеты Семей — Урджар осуществляются 3 раза в неделю (в период с июня по август, до пяти раз в неделю) — стоимость билета 14 000 тг. Полеты осуществляются на бортах АН-24 вместимостью до 50 человек.

По железнодорожным путям в летний период в области Абай курсирует социально-значимый маршрут Семей — Жаланашколь. Протяженность — 731 км. Курсирует через день составностью 7 вагонов. Стоимость проезда на межрайонном железнодорожном транспорте Семей — Жаланашколь плацкартом — 4322 тг, купе — 6226 тг.