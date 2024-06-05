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    15:25, 05 Июнь 2024 | GMT +6

    Впервые запущен поезд Семей — Алаколь

    Запустили поезд Семей — Алаколь
    Фото: акимат области Абай

    Впервые из Семея отправился пассажирский поезд по маршруту Семей — Достык в курортную зону озера Алаколь, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат области Абай. 

    Поезд отправляется каждые два дня по нечетным числам и вмещает в себя одновременно 354 пассажира. Время в пути 16 часов 40 минут.

    Полеты Семей — Урджар осуществляются 3 раза в неделю (в период с июня по август, до пяти раз в неделю) — стоимость билета 14 000 тг. Полеты осуществляются на бортах АН-24 вместимостью до 50 человек.

    По железнодорожным путям в летний период в области Абай курсирует социально-значимый маршрут Семей — Жаланашколь. Протяженность — 731 км. Курсирует через день составностью 7 вагонов. Стоимость проезда на межрайонном железнодорожном транспорте Семей — Жаланашколь плацкартом — 4322 тг, купе — 6226 тг.

    Теги:
    Семей Туризм летний отдых Регионы Казахстана Транспорт Абайская область Акимат Путешествия
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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