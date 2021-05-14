Запускаются дополнительные летние поезда в направлении Алаколя

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Национальный перевозчик запускает дополнительные летние поезда в направлении Алаколя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».

АО «Пассажирские перевозки» сообщает о назначении на летний период нескольких пассажирских поездов в направлении курортной зоны Алаколь:

1) с 17 июня 2021 г. №457/458 сообщением «Семей-Достык» с периодичностью курсирования через день. Отправление со ст. Семей по нечетным датам, со ст. Достык по четным датам;

2) с 17 июня 2021 г. №459/460 сообщением «Оскемен-1 - Достык» с периодичностью курсирования через день. Отправление со ст. Оскемен-1 по нечетным датам, со ст. Достык по четным датам;

3) с 20 июня 2021г. №257/258 сообщением «Нур-Султан-1 – Достык» периодичностью 2 раза в неделю, отправлением из Нур-Султана по воскресеньям и четвергам, из Достыка по понедельникам и пятницам.

Напоминаем, что в направлении курортной зоны еще курсируют поезд №54/53 «Нур-Султан – Достык», периодичностью курсирования 2 раза в неделю, а также на летний период прицепной вагон «Нур-Султан-Достык» в составе поезда №121/122 «Нур-Султан – Семей», беспересадочный вагон сообщением «Алматы-Достык» в составе поезда №21/22 «Кызылорда-Семей» с переприцепкой на ст. Актогай к поезду № 6941/6942 «Актогай-Достык».

Всю справочную информацию по графику движения пассажирских поездов можно получить по номеру «105».

Свои жалобы и обращения по качеству сервиса пассажиры могут адресовать через проводника или начальника поезда для принятия мер, или обратиться в единый контакт-центр 1433 с указанием даты поездки, номера поезда, вагона и места.

Национальный перевозчик призывает своих пассажиров оформлять проездные документы онлайн, в том числе через официальный сайт BILET.RAILWAYS.KZ и просит пассажиров соблюдать санитарно-эпидемиологические требования в период распространения коронавирусной инфекции.