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Запуск с Байконура спутников OneWeb покажут в прямом эфире

21 Августа 2021 16:30
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Запуск с Байконура спутников OneWeb покажут в прямом эфире

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 34 космическими аппаратами OneWeb на борту запланирован на 22 августа 2021 года в 04:13 по времени Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщалось ранее, пуск должен был состояться 20 августа, но был перенесен на сутки по техническим причинам.

Позже появилась информация о том, что пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 34 космическими аппаратами спутниковой компании OneWeb вновь перенесли на вторую резервную дату - 22 августа по просьбе заказчика для проведения дополнительных работ на наземной системе управления и контроля космическими аппаратами.

Ракета-носитель, разгонный блок и космические аппараты находятся в стабильном и безопасном состоянии. Стартовый комплекс приводится в исходное состояние, отмечает пресс-служба Роскосмоса.

Итак, по последней информации, запуск с космодрома Байконур очередной партии спутников One Web назначен на 22 августа 2021 года в 04:13 по времени Нур-Султана. Прямая трансляция пуска состоится на сайте и социальных сетях Роскосмоса. Начало трансляции 22 августа в 03:20 по времени Нур-Султана.

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным Интернетом. На сегодня группировка спутников OneWeb на низкой околоземной орбите насчитывает 254 космических аппарата. С запуском новых 34 спутников количество аппаратов OneWeb на околоземной орбите достигнет 288.


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#Освоение космоса   #Байконур  
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Автор:

Сара Кабикызы

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