Запуск с Байконура спутников OneWeb перенесен на резервную дату

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 34 космическими аппаратами спутниковой компании OneWeb был перенесен на резервную дату, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщалось, пуск был назначен на пятницу, 20 августа, в 04:23 по времени Нур-Султана с 31-й площадки космодрома Байконур.

Прямая трансляция телестудии Роскосмоса с прямыми включениями с космодрома Байконур началась за час до старта, но за несколько минут до пуска ведущие репортажа сообщили о переносе.

В информационном сообщении Роскосмоса говорится, что пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 34 космическими аппаратами спутниковой компании OneWeb перенесен на резервную дату по техническим причинам. В настоящее время ракета космического назначения остается в предстартовом состоянии.

В обновленном релизе сообщается, что, по предварительным данным, пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с 34 космическими аппаратами компании OneWeb в рамках миссии № 35 запланирован на 21 августа 2021 года в 01:18:20 по московскому времени ( 4:18:20 по времени Нур-Султана).

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным Интернетом. На сегодня группировка спутников OneWeb на низкой околоземной орбите насчитывает 254 космических аппарата. В этот раз планируется запуск 34 спутников, после чего количество аппаратов OneWeb на околоземной орбите достигнет 288.