+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 29 °С
Алматы: 28 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Запуск с Байконура спутников OneWeb перенесен на резервную дату

20 Августа 2021 10:17
Поделиться:
Запуск с Байконура спутников OneWeb перенесен на резервную дату

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 34 космическими аппаратами спутниковой компании OneWeb был перенесен на резервную дату, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Компания OneWeb завершает монтаж оборудования в Нур-Султане
Две ракеты «Союз-2» доставлены на Байконур 80% сотрудников Республиканского центра космической связи привились от COVID-19 Ракета «Союз» со спутниками OneWeb установлена на стартовом комплексе Байконура

Как сообщалось, пуск был назначен на пятницу, 20 августа, в 04:23 по времени Нур-Султана с 31-й площадки космодрома Байконур.

Прямая трансляция телестудии Роскосмоса с прямыми включениями с космодрома Байконур началась за час до старта, но за несколько минут до пуска ведущие репортажа сообщили о переносе.

В информационном сообщении Роскосмоса говорится, что пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 34 космическими аппаратами спутниковой компании OneWeb перенесен на резервную дату по техническим причинам. В настоящее время ракета космического назначения остается в предстартовом состоянии.

В обновленном релизе сообщается, что, по предварительным данным, пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с 34 космическими аппаратами компании OneWeb в рамках миссии № 35 запланирован на 21 августа 2021 года в 01:18:20 по московскому времени ( 4:18:20 по времени Нур-Султана).

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным Интернетом. На сегодня группировка спутников OneWeb на низкой околоземной орбите насчитывает 254 космических аппарата. В этот раз планируется запуск 34 спутников, после чего количество аппаратов OneWeb на околоземной орбите достигнет 288.


Подписывайтесь на наш канал:

#Освоение космоса   #Байконур  
Поделиться:

Автор:

Сара Кабикызы

Новости по теме
Компания OneWeb завершает монтаж оборудования в Нур-Султане
Две ракеты «Союз-2» доставлены на Байконур
80% сотрудников Республиканского центра космической связи привились от COVID-19
Ракета «Союз» со спутниками OneWeb установлена на стартовом комплексе Байконура
Популярное
1 Задержан заведующий поликлиникой города Алматы
2 Одну из крупных улиц перекроют в Алматы
3 МОН РК планирует повышать квалификацию учителей один раз в два или три года
4 Сезон региональных сельскохозяйственных ярмарок открывается в Нур-Султане
5 Спецоперация по задержанию серийных домушников прошла в Алматы
6 Педагогов на работу теперь будут принимать через конкурс в электронном формате – Асхат Аймагамбетов
Читайте также
Ближайший старт с Байконура назначен на 20 августа
Пилотный проект OneWebDemo будет реализован на базе Национального космического центра Казахстана
Задержан заведующий поликлиникой города Алматы
Одну из крупных улиц перекроют в Алматы
МОН РК планирует повышать квалификацию учителей один раз в два или три года
Сезон региональных сельскохозяйственных ярмарок открывается в Нур-Султане
Спецоперация по задержанию серийных домушников прошла в Алматы
Педагогов на работу теперь будут принимать через конкурс в электронном формате – Асхат Аймагамбетов
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив