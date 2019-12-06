+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -8 °С
Алматы: 0 °С
USD 385.76 EUR 427.89
RUB 6.04 CNY 54.79
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Запуск с Байконура космического грузовика «Прогресс МС-13» покажут в прямом эфире

6 Декабря 2019 08:41
Поделиться:
Запуск с Байконура космического грузовика «Прогресс МС-13» покажут в прямом эфире

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – До запуска транспортного грузового корабля (ТГК) «Прогресс МС-13» с космодрома Байконур осталось менее суток, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Грузовой корабль «Прогресс МС-12» затопят в Тихом океане
Уникальное фото крохотной Земли сделали астрономы Идет подготовка к отбору в отряд космонавтов – Айдын Аимбетов На Байконуре готовятся к завершающему пуску года

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с ТГК « Прогресс МС-13» запланирован на 6 декабря 2019 года в 15:34:11 по времени Нур-Султана.

Центр управления полётами (ЦУП) готов к управлению полётом грузового корабля «Прогресс МС-13». Специалисты главной оперативной группы управления полётом российского сегмента Международной космической станции в ЦУП приступят к управлению полётом корабля после его отделения от третьей ступени носителя, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Согласно циклограмме полета, отделение космического грузовика от третьей ступени ракеты-носителя и вывод на орбиту должно состояться на девятой минуте после старта.


Кораблю «Прогресс МС-13» предстоит доставить на борт МКС около двух с половиной тонн различных грузов для поддержания станции в рабочем состоянии и обеспечения жизнедеятельности членов экипажа.

Пуск ракеты «Союз 2.1а» с грузовиком «Прогресс МС-13» будет транслироваться на сайте Роскосмоса в разделе «Онлайн трансляции», начало прямого эфира в 14:45 по времени Нур-Султана.

Сейчас на космодроме облачно, днем шел небольшой дождь вперемежку со снегом, но днем 6 декабря, в час запуска синоптики обещают солнечную, безоблачную погоду.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Освоение космоса, Байконур,
Поделиться:

Автор:

Сара Кабикызы

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив