Запуск первого национального Атласа новых профессий запланирован в 2020 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Исполнительный директор Фонда Первого Президента РК - Елбасы Асет Исекешев встретился с руководителем проекта Агентства стратегических инициатив РФ (АСИ) «Атлас новых профессий» Дмитрием Судаковым и командой казахстанской компании BTS Education, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение фонда в Facebook.

На встрече обсуждены вопросы сотрудничества в рамках реализации инициативы «Ел Yмiтi» . Новая инициатива Елбасы Нурсултана Назарбаева направлена на выявление способностей, поддержку и развитие одарённых детей, и молодёжи. Одним из направлений инициативы являются проекты по ранней профессиональной ориентации школьников и продвижению молодых профессионалов.

⠀Создание национального Атласа новых профессий и компетенций обозначено Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в предвыборной программе как одна из важных задач модернизации казахстанского рынка труда.⠀В настоящее время Правительством страны в партнёрстве с «Евразийской ресурсной группой» (ERG) и компанией BTS Education разрабатывается Атлас новых профессий по 9 приоритетным отраслям экономики Казахстана. Запуск первого национального Атласа запланирован в 2020 году.⠀Атлас – это детальная прогнозная карта перспективных отраслей и профессий национальной экономики на ближайшие 10–15 лет. Он поможет понять, какие направления будут активно развиваться, какие в них будут рождаться новые технологии, продукты, практики управления и какие новые специалисты потребуются работодателям.⠀Фонд Елбасы, поддерживая национальный проект, начинает партнёрство с проектом АСИ «Атлас новых профессий». Асет Исекешев отметил, что Атлас станет дополнением для системы диагностики способностей и ранней профессиональной ориентации, которую в настоящее время разрабатывает Фонд. Бесплатная онлайн-система поможет школьникам, их родителям определиться с будущей профессией, понять структуру будущего рынка труда, получить рекомендации по профподготовке.⠀На встрече Дмитрий Судаков представил 3-ю редакцию «Атласа новых профессий», включающего более 340 новых профессий в 27 отраслях. Сейчас книга «активно используется как инструмент профориентации и профнавигации в сотнях российских школ, вузах, центрах занятости», сказал он.⠀Договоренности о сотрудничестве скреплены партнерским соглашением.