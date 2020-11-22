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Запуск очередной партии спутников Starlink компании SpaceX покажут в прямом эфире

Автор:  
Сара Кабикызы
22 Ноября 2020, 18:12
Запуск очередной партии спутников Starlink компании SpaceX покажут в прямом эфире

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 23 ноября 2020 года в 08 часов 56 минут по времени Нур-Султана с космодрома на мысе Канаверал (Флорида, США) запланирован запуск ракеты- носителя Falcon 9 Block 5 с 60 спутниками в рамках миссии Starlink-15, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт компании SpaceX.

Starlink — глобальная спутниковая система, разворачиваемая американской компанией SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным доступом в Интернет в местах, где он был ненадежным, дорогим или полностью недоступным.

Предстоящий запуск спутников связи глобальной сети Starlink станет седьмым по счету. Первая партия космических аппаратов была запущена 10 сентября 2018, в 2019 года Space X провел два пуска в январе и мае, в 2020 году состоялось три запуска- в январе, июне и августе.

В прямом эфире будет показан не только старт, но и посадка первой ступени ракеты-носителя на автономную платформу OCISLY в 634 км от места старта, а также попытка ловли обтекателей кораблями Go Ms. Tree и Go Ms. Chief, говорится в сообщении.

Трансляцию можно будет посмотреть и на сайте www.spacex.com и на YouTube-канале

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