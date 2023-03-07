Запуск новой ракеты-носителя в Японии закончился провалом

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) заявило во вторник об успешном запуске новой флагманской ракеты-носителя страны H3. Но спустя всего лишь несколько минут агентству пришлось инициировать самоуничтожение ракеты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo.

Приказ о самоликвидации ракеты-носителя дали после того, как ее двигатель второй ступени не удалось запустить.

Неудачный запуск Н3 произошел после целой череды задержек, в том числе в прошлом месяце, когда попытка ее запуска в Космическом центре Танегасима была прервана за несколько минут до старта.

Новая ракета-носитель, преемница отечественной японской ракеты H2A, была запущена около 10:37 утра по местному времени, как и было запланировано. Однако JAXA отправило команду на самоуничтожение ракеты примерно через 15 минут после того, как специалисты агентства пришли к выводу, что намеченную миссию выполнить не удастся.

По данным космического агентства, остатки ракеты упали в воды у восточного побережья Филиппин. Сообщений о повреждениях или травмах в результате падения обломков не поступало.

Сегодняшняя неудача стала еще одним ударом по репутации агентства. Буквально в октябре прошлого года ракете Epsilon-6 было приказано самоуничтожиться всего через несколько минут после старта из-за отклонения от намеченной траектории.

Последняя неудача может также привести к пересмотру космической стратегии Японии. Дело в том, что ракета-носитель H3 – это первая модернизация основной ракеты-носителя за последние 20 лет. На нее возлагались большие надежды, так как она должна была дать Японии преимущество и сделать ее конкурентоспособной в плане запуска спутников.

Ракета-носитель должна была вывести на орбиту Advanced Land Observing Satellite-3, который мог стать ключевым инструментом японского правительства для наблюдения за стихийными бедствиями, а также потенциальными запусками баллистических ракет.

По данным агентства, предыдущая попытка запуска ракеты-носителя 17 февраля была прервана за несколько минут до старта из-за неисправности электрооборудования. Позже JAXA заявило, что с тех пор предприняло шаги для решения проблемы.

Первоначально ракету-носитель H3 планировали запустить в конце марта 2021 года. Но планы пришлось отложить примерно на два года из-за проблем с двигателем.

Нынешний провал означает, что в Японии впервые за последние 18 лет не состоялось ни одного успешного запуска ракеты отечественной разработки.

Ракета H3 стоимостью 5 миллиардов иен, или 37 миллионов долларов США, примерно вдвое дешевле своей предшественницы, но имеет в 1,3 раза больше возможностей для запуска спутников.