Запуск корабля с Байконура будет транслироваться на 15 медиафасадах Москвы

МОСКВА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а», который должен вывести на орбиту корабль «Ю. А. Гагарин» («Союз МС-18»), покажут на 15 медиафасадах в центре российской столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Мы уже договорились с Москвой, с департаментом информации и печати о том, что они нам помогут показать этот пуск на 15 медиафасадах в центре столицы, которые располагаются в самом центре: на Новом Арбате, на очень видимых местах, на третьем кольце, на Ленинградке. Там порядка 15 мест», - отметил руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко в интервью телеканалу «Россия-24».

Как уточнил руководитель пресс-службы, анонс показа пуска будет идти на 25 цифровых билбордах.

Запуск пилотируемого корабля «Ю. А. Гагарин» («Союз МС-18») на ракете-носителе «Союз-2.1а» запланирован на 10:42 мск 9 апреля с космодрома Байконур. На нем к МКС отправятся трое членов экипажа: российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американский астронавт Марк Ванде-Хай. В дублирующий экипаж входят россияне Антон Шкаплеров и Олег Артемьев, а также американка Энн Макклейн.

Ранее сообщалось о том, что н а Байконуре экипажи предстоящей экспедиции на МКС провели контрольный осмотр корабля «Союз МС-18».

Фото: energia.ru / пресс-Центр РКК.