РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:01, 06 Апрель 2021 | GMT +6

    Запуск корабля с Байконура будет транслироваться на 15 медиафасадах Москвы

    None
    None
    МОСКВА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а», который должен вывести на орбиту корабль «Ю. А. Гагарин» («Союз МС-18»), покажут на 15 медиафасадах в центре российской столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Мы уже договорились с Москвой, с департаментом информации и печати о том, что они нам помогут показать этот пуск на 15 медиафасадах в центре столицы, которые располагаются в самом центре: на Новом Арбате, на очень видимых местах, на третьем кольце, на Ленинградке. Там порядка 15 мест», - отметил руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко в интервью телеканалу «Россия-24».

    Как уточнил руководитель пресс-службы, анонс показа пуска будет идти на 25 цифровых билбордах.

    Запуск пилотируемого корабля «Ю. А. Гагарин» («Союз МС-18») на ракете-носителе «Союз-2.1а» запланирован на 10:42 мск 9 апреля с космодрома Байконур. На нем к МКС отправятся трое членов экипажа: российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американский астронавт Марк Ванде-Хай. В дублирующий экипаж входят россияне Антон Шкаплеров и Олег Артемьев, а также американка Энн Макклейн.

    Ранее сообщалось о том, что н а Байконуре экипажи предстоящей экспедиции на МКС провели контрольный осмотр корабля «Союз МС-18».

    Фото: energia.ru / пресс-Центр РКК.


    Теги:
    Байконур Освоение космоса Мировые новости Россия
    Сейчас читают
    03:00, 03 Октябрь 2023
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    01:57, 03 Октябрь 2023
    Казахстан выиграл семь медалей за день на Азиаде
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!