14 Мая 2022 21:45

Запуск китайской ракеты «Шуан Цюсянь-1» закончился неудачей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Запущенная 13 мая с космодрома Цзюцюань коммерческая ракета-носитель «Шуан Цюсянь-1» (Hyperbola-1) потерпела неудачу: спустя четыре часа после запуска агентство Синьхуа подтвердило сбой в работе ракеты во время полета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Это был четвертый пуск ракеты «Шуан Цюсянь-1» и третья неудачная попытка. Только первый пуск, который состоялся в июле 2019 года, был успешным. Тогда ракета-носитель вывела на орбиту два научно-исследовательских спутника. Последующие три, включая нынешний, закончились аварией.

По информации Синьхуа, в настоящее время проводится расследование для выявления причины неуспешного запуска.

На сегодняшний день четырехступенчатая ракета-носитель на твердом топливе «Шуан Цюсянь-1», разработчиком которой является китайский стартап Beijing Interstellar Glory Space Technology Ltd. (iSpace), обладает наибольшей грузоподъемностью из всех ракет-носителей в Китае, произведенных частными компаниями. Ракета может вывести на низкую околоземную орбиту до 260 килограммов полезной нагрузки.

В этот раз «Шуан Цюсянь-1» должен был вывести на орбиту новый спутник дистанционного зондирования для коммерческого разработчика и оператора спутников, но этот пуск вновь оказался потерей для iSpace.