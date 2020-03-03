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вчера 20:21
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вчера 18:15
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Запуск авиарейса и развитие туризма обсудили представители Казахстана и Иордании
АММАН. КАЗИНФОРМ - В рамках продолжающихся посольством Казахстана усилий по открытию прямого авиасообщения между нашими странами состоялась встреча посла Айдарбека Туматова с генеральным секретарем Министерства туризма и древностей Иордании Имадом аль-Хиджазином. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИД РК.
В ходе встречи, в которой также приняли участие вице-президент авиакомпании SCAT Владимир Сытник и ряд казахстанских туроператоров, обсуждены перспективы укрепления двусторонних отношений в сфере туризма, в том числе путем запуска чартерного рейса, а также развития связей между туристическими компаниями и соответствующими структурами двух стран.
По итогам переговоров стороны выразили обоюдное желание продолжить совместную координацию действий по данному вопросу, что будет способствовать увеличению взаимного турпотока и развитию культурных взаимосвязей между двумя государствами.
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