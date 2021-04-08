Запуск «Ashyq» в Костанайской области возобновит работу 200 предприятий

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области готовятся к запуску проекта «Ashyq», передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу региональной палаты предпринимателей.

В Костанайской области приложение позволит возобновить деятельность более 200 предприятий, которые так и не начали работу после карантина. Об этом сообщил директор Палаты предпринимателей Костанайской области Мурат Абенов.

«Проект «Ashyq» запущен в качестве альтернативы полного закрытия и для частичного снятия ограничений работы объектов предпринимательства: фитнес-клубов, спа-центров, саун, бассейнов, кинотеатров, заведений общепита, компьютерных, и боулинг-клубов. Другие предприятия также могут работать по приложению «Ashyq», так как оно дает возможность объектам бизнеса меньше зависеть от общей эпидемиологической ситуации. К примеру, если область находится в «красной» зоне, предприятия, участвующие в проекте, будут работать по критериям «желтой», в условиях «желтой» зоны - по критериям «зеленой». Участие в проекте абсолютно добровольное – ни бизнес, ни граждан принуждать ни к чему не будут», - рассказал Мурат Абенов.

В нескольких регионах Казахстана бизнес уже третий месяц работает по проекту «Ashyq» в пилотном режиме. Это позволило выявить технические недоработки и устранить их до выхода приложения в массы.

Как рассказали в Палате предпринимателей, за счет интеграции мобильного приложения с общей базой Минздрава определяется статус посетителя: является ли он на данный момент носителем вируса или нет.

«То есть субъектом бизнеса обеспечивается дополнительный контроль к уже предпринимаемым санитарным мерам - маски, термометрия, проветривание и т.д. Поскольку риски заражения гостей и персонала существенным образом уменьшаются, проект в перспективе позволит оптимизировать карантинные ограничения для бизнеса и населения. Алгоритмы участия разных видов бизнеса в проекте будут согласоваться с бизнес-сообществом и санврачами», - уточнил Мурат Абенов.

Для того, чтобы войти в заведение, которое участвует в проекте, посетителю необходимо скачать мобильное приложение «Ashyq» на свой телефон, авторизоваться по номеру телефона, ввести ИИН. При входе в заведение необходимо просканировать QR-код заведения для регистрации своего посещения. В случае отсутствия смартфона у посетителя либо возникновения сложностей при скачивании данного мобильного приложения сотрудник заведения сможет зафиксировать вход посетителя посредством введения его ИИН.