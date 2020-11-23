Запуск 60 спутников компании Space X перенесен на сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Запланированный на 23 ноября запуск новой партии спутников глобальной интернет сети Starlink перенесен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом стало известно в ходе прямой трансляции с мыса Канаверал. В своем сообщении в социальных сетях Space X так прокомментировала ситуацию: «Отказываемся от сегодняшней попытки запуска миссии Starlink. Ракета и полезная нагрузка в порядке, команды будут использовать дополнительное время для завершения анализа данных и сейчас работают над возможностью запуска 23 ноября в 21:34 с учетом восстановления погоды». Это соответствует 08:34 часам по времени Нур-Султана 24 ноября. По-прежнему планируется показать запуск в прямом эфире на канале SpaceX.

По неофициальным данным, перенос связан с плохой погодой в зонах спасения ступени и створок обтекателя.

Starlink - глобальная спутниковая система, разворачиваемая компанией SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным доступом в Интернет в местах, где он был ненадежным, дорогим или полностью недоступным.

Разработка проекта началась в 2015 году. К 2017 году SpaceX представила нормативные документы для запуска в общей сложности почти 12 000 спутников на орбиту Земли к середине 2020-х годов. SpaceX планирует предоставить коммерческие услуги доступа в Интернет в северной части США и Канаде в 2020 году, а к 2021 году по всему миру. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в $10 млрд. SpaceX также планирует продавать спутники, использующие эту же систему, для исследовательских и научных целей.