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Запуск 5G планируется в этом году в крупных городах Казахстана

8 Февраля 2022 12:30
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Запуск 5G планируется в этом году в крупных городах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В перспективных сельских населенных пунктах будет повышено качество мобильного интернета. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на расширенном заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Для исключения «цифрового неравенства» в перспективных сельских населенных пунктах будет повышено качество мобильного интернета. Также планируется запуск технологий связи 5G в крупных городах и работы негеостационарных спутниковых систем для обеспечения интернетом отдаленных населенных пунктов», - сказал Алихан Смаилов, говоря о планах на текущий год.

Он также отметил, что в сфере туризма будут реализованы инвестпроекты в ключевых туристических дестинациях на территории страны.

По мере снятия карантинных ограничений, в текущем году планируется привлечь порядка 500 тыс. въездных туристов.

В сфере логистики и торговли будет принята Единая стратегия развития трансграничных хабов, а также планируется реализация мер по стимулированию национальной электронной торговли.

«Будет увеличена пропускная способность магистральных железнодорожных сетей, а также снижена стоимость логистических услуг», - добавил Алихан Смаилов.

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#Связь, ТВ, IT   #Цифровой Казахстан   #Заседание Правительства с участием Президента РК  
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Автор:

Серик Сабеков

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