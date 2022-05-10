10 Мая 2022 10:00

Запуск 10 тыс. парковочных мест запланирован на 2022 год в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Компания «Парковочное пространство Астаны» ответила на критику Казахстанского центра государственно-частного партнерства, который заявил о том, что платные парковки столицы являются «проектом ГЧП в кавычках», и сообщил о недовольстве со стороны жителей, передает МИА «Казинформ».

В соцсетях Казцентр ГЧП распространил информацию со ссылкой на эксперта департамента исследований и оценки проектов ГЧП Таланта Мыктыбекова о том, что по данному проекту с 2019 по 2021 годы были направлены 3 уведомления об итогах оценки в адрес ТОО «Парковочное пространство Астаны».

«Проект ГЧП «Создание, эксплуатация и управление платным парковочным пространством города Нур-Султан» был осуществлен с целью решения вопроса дефицита парковочных мест. Однако эффективность данного проекта в свете недавних событий с платными парковками города Алматы, который в итоге завершился возвратом парковок в собственность города, подвергается критике со стороны жителей столицы и пользователей социальных сетей», - отметили в Казцентре ГЧП.

ТОО «Парковочное пространство Астаны» в ответ на критику заявило, что проект платных парковок реализуется в соответствии с законодательством РК.

«Утверждения от АО «Казахстанского центра государственно-частного партнерства», опубликованные в СМИ, основаны на непроверенных и недостоверных сведениях», - заявили в компании.

Касательно установки паркоматов, ТОО «Парковочное пространство Астаны» сообщило, что все паркоматы в столице устанавливаются законно. Размещение производится на основании заключенного договора государственно-частного партнерства. Правомерность в установке паркоматов на всех участках подтверждается решением СМЭС г. Нур-Султан от 7 ноября 2018 года.

По вопросу реализации проекта, компания заявила, что места для платных парковок находятся в собственности города Нур-Султан, что подтверждается необходимыми нормативно-правовыми актами, а также договором между ТОО «Парковочное пространство Астаны» и акиматом, заключенным в 2018 году сроком на 20 лет.

В 2016 году по поручению Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева принят план мероприятий по организации системы платных парковок. В 2019 году Президентом РК Касым-Жомарт Токаевым в рамках этого плана дано поручение акимату о принятии мер по обустройству столицы парковками с привлечением бизнеса на основе государственно-частного партнерства.

«Точное местонахождение парковок и их количество четко определены договором и постановлениями от 19 ноября 2021 года об определении парковочных мест. Согласно закону «О дорожном движении» и «О статусе столицы РК», места для платных парковок устанавливаются местным исполнительным органом. Это означает, что коммунальные платные парковки не располагаются в произвольных местах по личному желанию, либо наоборот», - подчеркнули в компании.

ТОО «Парковочное пространство Астаны» заявило о том, что проект платных парковок социально значимый и решает проблему с дефицитом парковочных мест. В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития города Нур-Султан на 2021—2025 годы, транспортная программа столицы предусматривает дальнейшее снижение использования личного автотранспорта и увеличение количества платных парковочных мест.

«На бульваре Нуржол до внедрения проекта среднее время стоянки составляло более 4 часов, сейчас в среднем 40 минут, оборачиваемость парковочных мест выросла в 6 раз», - привела компания пример эффективности проекта.

Кроме того, компания сообщила о том, что платных парковок на придомовых территориях нет. Зоны парковок обустроены исключительно в границах улично-дорожной сети.

«Проектом учтены интересы горожан. Парковка бесплатна для лиц с особыми потребностями и льготных категорий граждан. Для жильцов домов в границах парковок действует резидентский абонемент стоимостью 1500 тенге в месяц», - добавили в ТОО «Парковочное пространство Астаны».

Касательно Казахстанского центра ГЧП компания проинформировала, что «как разработчик проекта платных парковок центр ГЧП оказал услуги стоимостью 7,93 млн тенге по обучению и выдаче рекомендаций к подготовке концепции проекта договора на создание платных парковок. На основе полученной концепции проекта и заключен договор ГЧП».

В дальнейших планах ТОО «Парковочное пространство Астаны» - запуск 10 тыс. парковочных мест.

«Проект не подразумевает какое-либо возмещение со стороны государства. Это единственный в республике договор государственно-частного партнерства стоимостью более 1 млрд тенге, где вложения государства составляют 0 тенге», - подчеркнули в компании.

Как сообщалось ранее, зоны платной парковки, нумерация которых начинается с 11**, 2***, 3***, 4***, с 1 марта 2022 года переведены в рабочий режим согласно Постановлению акимата столицы. Оплату необходимо произвести в первые 30 минут. В выходные и праздничные дни парковки бесплатны.



