Запущена обновленная версия официального сайта Kazinform

Обновление направлено на повышение удобства пользователей и развитие цифровых сервисов агентства.

Kazinform информирует о запуске обновленной версии официального сайта ресурса. Его обновление обеспечивает улучшение пользовательского интерфейса, оптимизацию навигации, расширение возможностей для размещения мультимедийного контента.

Пересмотрены структура главной страницы и рубрикация, обновлен визуальный стиль. Улучшены инструменты поиска и фильтрации материалов для оперативного доступа к новостям и аналитики.

Обновление учитывает растущую аудиторию, потребляющую новости через мобильные устройства и социальные сети, обеспечивает более тесную интеграцию с мультимедийными форматами – фото, видео, инфографика.

Редизайн стал следующим шагом в цифровом развитии Агентства, работающего на шести языковых версиях и охватывающего ключевые события в политике, экономике, обществе, культуре, спорте.

Новый интерфейс, адаптивный дизайн, расширение мультимедийного сервиса делают новости Казахстана, региона и мира еще более доступными для читателей на всех устройствах.

Агентство продолжает работать на повышение качества информационного продукта, улучшение условий его потребления на цифровых платформах.