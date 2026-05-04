KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Запущена обновленная версия официального сайта Kazinform

    Обновление направлено на повышение удобства пользователей и развитие цифровых сервисов агентства.

    Запущена обновленная версия официального сайта Kazinform
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Kazinform информирует о запуске обновленной версии официального сайта ресурса. Его обновление обеспечивает улучшение пользовательского интерфейса, оптимизацию навигации, расширение возможностей для размещения мультимедийного контента.

    Пересмотрены структура главной страницы и рубрикация, обновлен визуальный стиль. Улучшены инструменты поиска и фильтрации материалов для оперативного доступа к новостям и аналитики.

    Обновление учитывает растущую аудиторию, потребляющую новости через мобильные устройства и социальные сети, обеспечивает более тесную интеграцию с мультимедийными форматами – фото, видео, инфографика. 

    Редизайн стал следующим шагом в цифровом развитии Агентства, работающего на шести языковых версиях и охватывающего ключевые события в политике, экономике, обществе, культуре, спорте.

    Новый интерфейс, адаптивный дизайн, расширение мультимедийного сервиса делают новости Казахстана, региона и мира еще более доступными для читателей на всех устройствах. 

    Агентство продолжает работать на повышение качества информационного продукта, улучшение условий его потребления на цифровых платформах.

    Общество СМИ
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор