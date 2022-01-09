Запущены три дополнительных поезда из Алматы в Нур-Султан и Атырау

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Три дополнительных поезда из Алматы в Нур-Султан и Атырау запустило АО «Пассажирские перевозки», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с возрастающим спросом со стороны населения АО «Пассажирские перевозки» запустило три дополнительных коммерческих поезда из Алматы в Нур-Султан и Атырау.

Первый поезд №205/206 сообщением «Алматы-2 – Нур-Султан-1» отправился сегодня со станции Алматы-2 и прибудет завтра, 9 января, в 13:40. Обратно этот поезд отправится со станции Нур-Султан-1 завтра же в 16:20. Второй поезд №207/208 «Алматы-2 – Нур-Султан Нурлы Жол» отправляется со станции Алматы-2 сегодня в 21:35, прибытие на следующий день в Нур-Султан в 12:12. Обратно в Алматы этот поезд отправится завтра, 9 января, в 21:20», - сообщил директор департамента по работе со СМИ АО НК «ҚТЖ» Кайсар Жумабайулы.

По его информации, третий поезд №211/212 сообщением «Алматы-2 – Атырау» отправляется со станции Алматы-2 сегодня в 22:10, прибытие 10 января в Атырау в 23:33. Обратно в Алматы этот поезд отправится 11 января в три часа ночи.

«Кроме того, хотел бы напомнить, что движение поездов восстановлено. Все пассажирские поезда сейчас ходят по расписанию», - добавил Кайсар Жумабайулы.

Как сообщалось ранее, 7 января АО НК «ҚТЖ» предоставило возможность покупать ж/д билеты без доступа к интернету через сайт bilet.railways.kz и приложение Kaspi.kz.