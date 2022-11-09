Запущены котельные на ТЭЦ в Риддере

РИДДЕР. КАЗИНФОРМ – Запущены несколько котельных ТЭЦ в городе Риддере Восточно-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в областном акимате, оперативным штабом по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Риддере руководит глава региона Даниал Ахметов. Сейчас в теплоэнергоцентре начали работать несколько котельных.

«Вчера к полудню были запущены 3 котельные, температура в системе повысилась до 57 градусов. К 21:00 затопили котельную высокого давления. Следующая задача – ремонт котельной №4. Для этого мы проводим всю необходимую работу», – сказал Д.Ахметов.

Аким ВКО поблагодарил жителей Риддера за проявленные ими терпение и понимание.

На ТЭЦ работают специалисты, привлеченные из ТОО «Казцинк», АО «Усть-Каменогорские тепловые сети», «Усть-Каменогорский ТЭЦ», «Казвзрывпром», «Восточно-Казахстанская РЭК». Территория ТЭЦ поделена на несколько участков, каждый из которых под ответственностью определенного предприятия.

Как сообщалось ранее, в 20 часов 5 ноября на ТЭЦ в системе золоудаления вышел из строя насос, произошло аварийное отключение вспомогательного оборудования котлоагрегата №1. В результате была снижена теплоподача для более 22 тысяч абонентов Риддера.

В связи с чрезвычайной ситуацией школьники города до 11 ноября будут учиться дистанционно.

Руководство области сообщило, что работа ТЭЦ в Риддере будет восстановлена до 9 ноября.

Фото: instagram.com/danial.akhmetov.official











