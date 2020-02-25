Запущено мобильное приложение Qoldau-24/7 для обращений граждан по ОСМС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С момента запуска системы ОСМС в единый контакт-центр Фонда социального медицинского страхования по номеру 1406 поступило более 40 тыс звонков. Чаще всего обращаются жители Нур-Султана, Алматы, Карагандинской и Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу фонда.

При этом на жалобы приходится только 3% обращений. Остальные носят консультационный характер.

Фонд социального медицинского страхования предусматривает различные каналы обратной связи. И теперь пациенты могут оставить жалобу, воспользовавшись новым мобильным приложением Qoldau-24/7 фонда.

«Все жалобы обрабатываются и вносятся в реестр обращений жителей с присвоением регистрационного номера. Далее, при необходимости, обращения передаются для экспертной оценки и принятия решения в установленные сроки», – поясняют в Фонде социального медицинского страхования.

Также пациенты могут обратиться в кабинеты приема граждан, которые организованы в каждом региональном филиале фонда.

Отметим, Фонд социального медицинского страхования на постоянной основе проводит мониторинг поступающих от населения обращений, еженедельно составляется топ вопросов, которые выносятся на рассмотрение для принятия системных решений.

С введением обязательного социального медицинского страхования с первого января 2020 года Единый контакт-центр 1406 работает в режиме 24/7/365. Разработана трехуровневая система обработки обращений. 96% звонков закрываются на первом уровне. Остальные направляются в профильные департаменты.