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Запущенный с Байконура корейский спутник ДЗЗ выведен на заданную орбиту

Автор:  
Сара Кабикызы
22 Марта 2021, 17:36
Запущенный с Байконура корейский спутник ДЗЗ выведен на заданную орбиту

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Получен первый успешный результат состоявшегося сегодня с космодрома Байконур кластерного запуска 38 космических аппаратов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В соответствии с циклограммой полета, южнокорейский спутник дистанционного зондирования Земли CAS500-1, составляющий основную полезную нагрузку состоявшего пуска, в штатном режиме отделился и выведен на целевую орбиту (с высотой перигея 484 км и апогея 508 км, а также наклонением 97,40 градуса). Российский разгонный блок «Фрегат» продолжает свою работу по выведению оставшихся 37 космических аппаратов на две разные орбиты, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Проект CAS500 является национальной программой правительства Кореи по разработке и эксплуатации спутников среднего класса массой 500 кг для низкой околоземной орбиты. Основная задача спутника наблюдения Земли CAS500-1 - это предоставление электронно-оптических изображений в высоком пространственном разрешении.

Контракты на запуск южнокорейских спутников дистанционного зондирования Земли CAS500 были подписаны между Корейским институтом аэрокосмических исследований и компанией «Кореа аэроспейс индастриз» и компаниями «Главкосмос» и «Главкосмос Пусковые Услуги» в августе 2017 года.

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Необходимо отметить, что Казахстан с 2014 года обладает космической системой дистанционного зондирования Земли в составе двух спутников: KazEOSat-1 – высокого (1 метр) и KazEOSat-2 среднего (6,5 метра) пространственного разрешений, а также центра управления и обработки данных спутников ДЗЗ.


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