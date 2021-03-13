Запущенные на рынок Казахстана вакцины будут проверены  – министр здравоохранения РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – У любой вакцины, которая есть на рынке, заявлен высокий уровень эффективности. Такое мнение выразил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе интервью агентству «Хабар» журналист поинтересовалась, как будут распределяться в регионы поставленные вакцины, и будет ли у казахстанцев возможность выбрать вакцину.

«У нас вакцинация добровольная. Это самый важный момент. Вакцинироваться нужно будет по доступности. Сейчас мы равномерно во все регионы все полученные вакцины распределяем, в зависимости от количества населения. Все будет зависеть от того, какая вакцина будет в самом пункте прививки. В любой момент граждане могут оказаться. Хотя все вакцины, которые будут запущены на рынок в Казахстане, будут иметь свою эффективность, будут проверены и допущены к применению. Поэтому у любой вакцины, которая есть, в принципе заявлен высокий уровень эффективности. Можно любую из вакцин применять и она будет безопасной», - прокомментировал министр здравоохранения РК Алексей Цой.

Ранее министр здравоохранения Алексей Цой сообщал о том, что ведутся переговоры с различными дистрибьюторами, компаниями по закупу и поставке вакцин.