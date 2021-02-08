Запущена серия обучающих семинаров по антикоррупционному комплаенсу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Агентством по противодействию коррупции совместно с Академией государственного управления при Президенте Республики Казахстан и АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» проведен первый обучающий семинар по продвижению антикоррупционного комплаенса в квазигосударственном и частном секторах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства.

В работе семинара приняли участие руководство госучреждений и субъектов квазигоссектора, в общей сложности более 1000 человек.

Обязанность по внедрению антикоррупционного комплаенса в квазигоскомпаниях с конца прошлого года введена на законодательном уровне и предусматривает контроль за соблюдением корпоративных стандартов добропорядочности.

Открывая мероприятие, первый заместитель председателя Агентства Олжас Бектенов отметил важность добропорядочного ведения бизнеса. Согласно результатам социологического исследования Транспаренси Казахстан, лишь 8,2% опрошенного бизнеса сообщили о коррупционном опыте в 2020 году. Более 80% предпринимателей считают возможным развиваться в Казахстане, не давая взяток и работая исключительно в правовом поле.

О. Бектенов призвал руководство компаний квазигоссектора ускорить создание комплаенс-служб, укомплектовав их квалифицированными кадрами.

В своем выступлении ректор Академии госуправления Ерлан Абил отметил потенциал внедрения международного стандарта ISO 37001 «Системы менеджмента борьбы со взяточничеством» в процессе построения системы антикоррупционного комплаенса.

«Сегодня, наряду с госсектором, Академией проводится комплексная работа по выстраиванию принципов добропорядочного бизнеса. Для этого запущены обучающие модули комплаенс-офицеров и процесс сертификации организаций по антикоррупционному комплаенсу», - сказал ректор Академии.

Руководитель комплаенс-службы АО «Самрук-Қазына» Даурен Акшалов поделился практическим опытом реализации данного института.

В завершении мероприятия принято решение о проведении региональных обучающих семинаров для субъектов квазигоссектора во всех регионах страны.

Напомним, ранее председатель Агентства Алик Шпекбаев провел встречу с предпринимателями Алматы и Алматинской области.